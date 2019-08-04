غدًا.. "مترو" من جديد على مسرح ملك برمسيس

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح ، أن مسرح أوبرا ملك برمسيس يستعد حالياً لتقديم العرض المسرحى "مترو" من جديد إنتاج الفرقة، و ذلك غدا الأثنين الموافق ٥ أغسطس، فى تمام السابعة مساء يوميا.
الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم و طاقاتهم، و النظر بإيحابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال " يحيى" الذى توقعه الصدفة فى محطة مترو مجهولة، و ينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تماما، ولا سبيل امامه إلا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.
يشار إلي أن عرض "مترو" يتناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات
يذكر أن المسرحية من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم إستعراضات حمدإبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة و إخراج عادل رأفت.
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