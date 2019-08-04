أسباب استبعاد نيكول سابا من "الهيبة.. الحصاد".. والأخيرة تعلق

حلت الفنانة نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال ضيوف حلقة برنامج "توأم روحي"، الذي يقدمه الإعلامي نيشان، وخرج الثنائي بتصريحات عدة، منها الكشف عن السبب وراء استبعادها من الموسم الثالث من مسلسل "الهيبة"، وسبب صدمتهما عند رؤية ابنتهما بعد الولادة، لتحتل بذلك نيكول سابا الصدارة بمحرك البحث جوجل.

فيما أوضحت نيكول سابا أنها حين أبرمت عقد مشاركة الموسم الثاني مع شركة "الصباح إخوان" على مسلسل "الهيبة العودة"، وقعت عقدًا للموسمين القادمين، أي أن العقد تضمن مشاركتها بالموسم الثالث "الهيبة.. الحصاد"، مؤكدة أنها لا تعرف السبب وراء عدم مشاركتها في الموسم الثالث، وليس لديها أي علم به، منوهة أنها لا تهتم لمعرفة الأسباب التي جعلت الشركة تستبعدها من المسلسل.

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ونوهت نيكول سابا أنها لا تهتم لمعرفة التفاصيل أو الأسباب، وكل ما لديها من معلومات هو أن هناك طريقة مبهمة وعدم وضوح في التعامل معها، وشارك زوجها يوسف الخال رأيه عن عدم مشاركتها قائلًا: "يوجد "خبث وملح" بديل من خبز وملح.

وعن ابنتهما نيكول الصغيرة كشف الخال أنهما أصيبا بالصدمة عند رؤيتهما لها عقب الولادة، وذلك للون شعرها وبشرتها صاحبة الصبغة السمراء وقتها، وأنها لم تكن تمس لأبويها أصحاب البشرة البيضاء والشعر الأشقر، ومزح الثنائي بأنها كانت تشبه نيشان، حيث قال الخال لعائلته: "هذه نيشان"، فيما

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عبّرت نيكول سابا عن سخريتها من الموقف، مطالبة بشكل كوميدي إجراء فحص "Dna".

يذكر أن الثنائي نيكول سابا ويوسف الخال تزوجا منذ 8 سنوات في 2011، وكان حفل زفافهما معتمدًا على البساطة، أقيم في بيروت، وتخلله حفل كنسي، ولفتت نيكول إلى أن يوم زفافها تعرض والدها جان سابا لأزمة، ودخل في غيبوبة تامة على إثرها مكث في المستشفى، مما جعلها تركض هي وزوجها إلى المستشفى بفستانها الأبيض.

كان ثمرة حب نيكول سابا ويوسف الخال فتاة شقراء جميلة أطلق عليها "نيكول" على اسم والدتها، فيما ذكرت نيكول الأم أنها لو كانت رزقت بولد كان هيتم تسميته "يوسف".

آخر أعمال نيكول سابا

يذكر أن آخر أعمال نيكو سابا التلفزيونية كان مشاركتها العام الماضي في مسلسل"الهيبة.. العودة"، وهو يعد الجزء الثاني من مسلسل الهيبة، بطولة تيم حسن ومنى واصف ورفيق علي أحمد وأويس مخللاتي وعبدو شاهين، وغيرهم من كبار النجوم.