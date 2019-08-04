بالفيديو "بحبه" تقترب من المليون الأول على يوتيوب

اقتربت أغنية "بحبه" للمطرب عمرو دياب من حاجز المليون الأول، وذلك بعد طرحها بثلاثة أيام عبر قناتة الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". قناتة الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن أغنية "بحبه"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وهي إحدى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل اسم "أنا غير".

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