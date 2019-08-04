بالصور.. لطيفة تتألق في مهرجان قابس الدولي ومفاجأة سارة أبهرتها

أحيت المطربة التونسية لطيفة حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان قابس الدولي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث احتفى بها الجمهور و أشعلوا الأجواء بالحماس على أنغام أغانيها.



تألقت لطيفة خلال الحفل بإطلالة رائعة كعادتها دائمًا، فارتدت فستان أسود اللون مرصع بـ"كريستلات سوداء لامعة" من تصميم الكويتي يوسف

الجسمي، وتسريحة شعر بسيطة وأنيقة، وقد عبر الجمهور عن سعادتهم بها بأكثر من طريقة مختلفة، حتي أن إحدي المعجبات فاجأتها وأهدتها خاتمها الشخصي الذي خلعته من يدها وأرسلته مع فرد الأمن تعبيرًا عن حبها.قدمت النجمة التونسية لطيفة باقة من أروع وأشهر أغانيها وأمتعت جمهورها بها، منها "متروحش بعيد، حبك هادي، ولد بلادي، بحه بحه، بحب في غرامك، أهيم بتونس الخضراء، يا غدار، شاغلني، وغيرها".يذكر أن الدورة الـ36 من مهرجان قابس الدولي انطلقت يوم 14 يوليو الماضي، وتستمر فعالياتها حتي يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، وتم تنظيم تلك الدورة من المهرجان على أن تتضمن إحدي وعشرون سهرة فنية.