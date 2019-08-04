مروة ناجي تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا نهاية أغسطس

تستعد المطربة مروة ناجي، لإحياء حفلًا غنائيا ضخمًا، مساء يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يعقد فىالفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.
ومن المقرر أن تقدم مروة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها :"حبيت من قلبى، الخلق محسوبة، موال برضاك، سهر الليالي، حبينا واتحبينا".
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