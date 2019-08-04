تغريدة نيكي ميناج تثير غضب السعوديين

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 03:52 مساءً - أثارت المغنية الأمريكية ” نيكي ميناج ” الجدل في السعودية وأثارت غضب السعوديين عقب نشرها لتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وصفها بعض المغردين السعوديين بالتغريدة المستفزة .

حيث كتبت ” ميناج ” : ” لست متأكدة من كوني السبب في إسقاط الولاية عن المرأة في السعودية وذلك بعد انسحابي من حفل جدة .. ولكن لا يزال الطريق طويلا وهذا الأمر أسعدني حقا .

لينهال المغردين السعوديين بالهجوم عليها بالتعليقات معلنين عن إنه تم طردها ومنع دخولها كما تم تدعيم هجومهم بصور ومقاطع تظهر فيها بمناظر مشينة .. وأكدوا لها أنها غير مؤثرة بالمرة في المجتمع السعودي .

وكانت نيكي ميناج قد ألغت حفلتها في السعودية التي كان مقرر إحيائه ضمن حفلات موسم جدة بشكل مفاجئ مما أحدث أصداء واسعة .. وقالت في بيان لها: ” أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير ” .

ولكن جاءت توجيهات صادرة بهذا الخصوص تضمنت عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد المحكومة بضوابط محددة ونظامية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال .

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