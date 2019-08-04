اتهام الراقصة ” صافيناز ” بالتحريض على الفسق

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 03:52 مساءً - حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية محضرا ضد الراقصة الاستعراضية ” صافيناز ” بتهمة التحريض على الفسق .
وجاء ذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو من إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي وهي شبه عارية وترقص مع فتاة وسط تجمهر عدد من الشباب حولهن .
وهو مايعتبر مخالفة لقواعد وتقاليد المجتمع الشرقي المصري .
وقال رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية ” علي الشريعي ” أن رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور ” خالد عبدالجليل ” أعطى تعليماته لمدير عام الجهاز سيف العجيزي لتحرير محضر ضدها بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة .
وتحرك جهاز الرقابة مسرعا فور علمه بما فعلته صافينار في حفلها بالساحل الشمالي .
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