نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 8 دقائق مضت التعليقات على نانسي عجرم تتألق في أقوى حفلات “ينزرت” والآلاف استقبلوها بالزغاريد مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات “مهرجان بنزرت الدّولي” في تونس مساء 3 آب/أغسطس الجاري وسط حضور جماهيري غفير.

الآلاف من محبّي نانسي احتشدوا للقائها في واحدة من أضخم حفلات صيف تونس لهذا العام، واستقبلوها في مسرح مهرجان بنزرت بهتافات الحبّ تعبيرًا عن سعادتهم بلقائها.

قدّمت نانسي عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، فتفاعل معها الحضور بشكل غير مسبوق وردّدوا الكلمات معها على وقع موجات تصفيق حارّة رافقتها طيلة السهرة.

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تألقت نانسي خلال الحفل بفستان طويل من اللون الأبيض فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وتنقلت على المسرح كالفراشة تنثر الفرح في كل أرجاء المكان.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.