هبة طوجي تطرح "انت حبيبي"

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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة “​أنت حبيبي​” عبر قناتها الرسمية على YouTube. وهي من كلمات غدي الرحباني، وتوزيع وألحان أسامة الرحباني، أما الفيديو كليب فمن اخراج نادر موصللي.

وتظهر "طوجي" في كليب الأغنية الجديدة_ ذات الإيقاع السريع نسبياً_ بإطلالةٍ شبابية بحرية لا تخلو من الرومانسية، بالإضافة إلى لقطات حاملة في أجواء الطبيعة الخلاّبة.