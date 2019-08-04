اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية هبة طوجي فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أنت حبيبي” عبر قناتها الرسمية على YouTube. وهي من كلمات غدي الرحباني، وتوزيع وألحان أسامة الرحباني، أما الفيديو كليب فمن اخراج نادر موصللي.
وتظهر "طوجي" في كليب الأغنية الجديدة_ ذات الإيقاع السريع نسبياً_ بإطلالةٍ شبابية بحرية لا تخلو من الرومانسية، بالإضافة إلى لقطات حاملة في أجواء الطبيعة الخلاّبة.
كانت هذه تفاصيل خبر هبة طوجي تطرح "انت حبيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.