نوال الزغبي: يشرفني أن تكون نانسي معي بالكليب

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""الخليج 365"" من بيروت: علقت الفنانة نوال الزغبي على الضجة التي أثيرت حول شبهها بالفنانة نانسي عجرم بأحدث كليباتها خاصةً بإحدى اللقطات التي دفعت المشاهدين للظن بأن نانسي أطلت معها كضيفة بالأغنية، ليتبيّن لاحقاً أنّ الصورة تعود للزغبي نفسها. فقالت بردها على أحد المراسلين أن "الجمهور ظنّ أنّني نانسي عجرم نظراً لانّ الإطلالة تشبهها إلى حدٍ كبير"، وأضافت ضاحكة: "الشرف لي أن تكون نانسي معي بالكليب".

من جهتها "عجرم" عبّرت سعادتها لرؤية "الزغبي" بشكلٍ جديد ومختلف في كليبها. معربة عن إعجابها بإطلالتها بالفستان الأحمر بأغنية "كدة باي" والتي تعد من أفضل الأغاني التي أحبتها".

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