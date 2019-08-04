شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أحمد الفيشاوى ينشر صورة بالأبيض والأسود ويعلق: "عائلة للأبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد النجم أحمد الفيشاوى ذكرياته بصورة نشرها عبر موقع "انستجرام"، تجمع بينه وبين والده الراحل فاروق الفيشاوى ووالدته سمية الألفى وشقيقه عمر الفيشاوى، وعلق عليها قائلاً: "عائلة للأبد".

ومن ناحية أخرى ينتظر الفيشاوى عرض فيلم "ولاد رزق 2" الذى يطرح فى دور السينما الخميس المقبل الذى يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داودد وكريم قاسم للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم المطربة أصاله ويسرا وماجد المصرى.

يشار إلى أن فاروق الفيشاوي، كان قد رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض.