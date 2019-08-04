شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان فى صورة جديدة مع ابنه على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان برفقة ابنه على فى صورة جديدة نشرها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" حيث تفاعل عدد كبير من متابعى الأسطورة مع الصورة.

يشار إلى أن محمد رمضان كرم الأيام الماضية من مجلة عالمية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وظهر خلال الحفل وهو يلتقط عددًا من الصور التذكارية مع ضيوف الحفل، وقدم أغنية "زلزال"، واشتعلت الأجواء في الفعالية.

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وكانت آخر أعمال محمد رمضان أغنية "انساى" مع النجم المغربى سعد لمجرد، وحققت نسب مشاهدة عالية على يوتيوب، بينما يستعد لإحياء حفل ضخم فى الساحل خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق متصل، يستعد رمضان لإحياء حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس المقبل بجدة.