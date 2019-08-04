شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز مخرجا لحفلي افتتاح وختام المهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخرج حفلي افتتاح وختام المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان الكبير أحمد عبد العزيز رئيس الدورة الثانية عشر من عمر المهرجان ويقوم بالإخراج أيضا في حفلي الافتتاح والختام إميل شوقي وداليا حافظ وعلي أبوزيد ومحي الدين يحيي وسامر غازي والديكور لمحمد الغرباوي والإضاءة لياسر شعلان والصوت لاحمد عبد اللطيف أما الفقرة الفنية في الافتتاح فيخرجها مناضل عنتر وديكور عمرو الأشرف.

المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 17 أغسطس وتستمر فعالياته حتي يوم 30 من نفس الشهر والذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز وهو يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

والدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.