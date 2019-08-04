الصفحة الرئيسية فن شاهد.. دنيا بطمة تتحول الى الملكة بلقيس روجت الفنانة المغربية دنيا بطمة لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم “زمن بلقيس” بمجموعة صور جديدة تحولت فيها الى الملكة بلقيس. فقد ظهرت دنيا بطمة في هذه الصور بالزي اليمني التقليدي، المتمثل بعباءة ملونة وزينتها بالإكسسورات، والحلي الفضي المرصع بالأحجار الكريمة. ووصفت دنيا بطمة اغنية “زمن بلقيس” بأنها “اغنية راقية بكل المقاييس طربية بكل المقاييس لكل محبين صوت دنيا بطمة في اللون الطربي”. Advertisements F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

https://www.instagram.com/p/B0qkmq8AANK/زمن_بلقيس

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