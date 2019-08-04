رغم صور الزفاف.. راخي ساوانت تنفي تقارير زواجها السري

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
اقتحمت مؤخراً صوراً للفنانة الهندية راخي ساوانت Rakhi Sawant شبكة الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي بصور الزفاف ، مما جعل الناس يتساءلون عما إذا كانت قد تزوجت بالفعل!، كسرت الممثلة أخيرًا صمتها عن كل صور الزفاف وإليك حقيقة الأمر.
الأحد 28 يوليو، كانت قد انتشرت شائعات بشدة ، عن زواج راخي في حفل سري في فندق جي دبليو ماريوت في مومباي، وتداولت مع الأخبار صور لها، وهي ترتدي ثوبًا أبيض ، مُزينة بالأساور التقليدية، والمجوهرات والزهور في يديها.
في لقاء صحفي مع موقع SpotboyE ، كشفت الممثلة المثيرة للجدل ، “ليس صحيحًا أنني تزوجت، كنت فقط أقوم بتصوير زفاف في فندق JW Marriott ، الليلة الماضية. كان هناك 2-3 رفاق شاركوا في التصوير معي ، أحدهم كان من الهنود غير المقيمين”.
وأضافت راخي منتقدة تسرع الصحافة الفنية في استنتجا أمر زواجها: “لماذا نحن المشاهير دائما ما نبق في مرمى الشائعات؟ إذا وضعت الممثلة وشم على يديها أو النقطة الحمراء في جبينها ، فمن المفترض أن تكون متزوجة، إذا زارت ممثلة مستشفى ، فإن الألسنة تبدأ في الرهان بأنها إما تخطط لطفل أو للإجهاض، على كل حال، اذا ما خططت للزواج ، فسأعلن ذلك”.
في وقت سابق ، قدمت الممثلة عرضاً واقعياً بعنوان “Rakhi Ka Swayamwar” من أجل العثور على العريس المثالي لنفسها ولكن في وقت لاحق فقط انفصلت عن المتسابق الفائز.
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