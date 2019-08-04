أحمد حلمي بملامح مختلفة في الإعلان الدعائي الأول لـ «خيال مآتة».. ومنى زكي تهنئه

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأ الفنان المصري أحمد حلمي جمهوره بطرحه الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد “خيال مآتة”، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى القادم.

الفنان المصري ظهر في الإعلان الدعائي للفيلم بملامح مختلفة تماما، حيث ظهر بإطلالة رجل عجوز، كما أن نبرة صوته كانت مختلفة أيضا.

حلمي أرفق الإعلان الدعائي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “فيلم خيال مأته - العيد الكبير ٢٠١٩ - اتمني من كل قلبي انه يعجبكوا – يارب”.

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وحرصت الفنانة المصرية منى زكي على تهنئة زوجها بفيلمه الجديد، حيث كتبت تعليق تضمن الكثير من الرسومات لقلوب.

كما هنئه عدد من زملائه الفنانين من بينهم ياسمين عبدالعزيز، التي كتبت: ” مبروك يا حلميكووووو هتكسر الدنيا كالعادة”، وكتب أوس أوس: “أخيراااا... هيكسر الدنيا باذن الله”، وقال شيكو: “بروك”، وغيرهم.

وفيلم “خيال مآتة” بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.