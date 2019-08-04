لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية لقاء سويدان بعيد ميلادها في حضور عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني.

لقاء شاركت جمهورها في صور من الحفل خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «ليلى لا تنسى حفلة عيد ميلادي شكرا لوجودكم».

وكان من بين الحضور الفنانة منة فضالي، والفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، وأهدى الأصدقاء للقاء قالب تورتة عليه اسمها.

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لقاء سويدان من مواليد أغسطس عام 1972، وأكملت هذا العام 47 عاما، فنانة بدأت حياتها في سن مبكرة، حيث شاركت في بعض أعمال الأطفال، كما شاركت في مسلسل «هو وهي».

تزوجت لقاء من أمين أحمد أنور وأنجبت منه ابنتها جومانا، ثم تزوجت عام 2007 من الفنان حسين فهمي، وانفصلت عنه عام 2012، ووصلت مشاكلهما للمحاكم، حيث طالبته بمؤخر صداق كبير.

الفنانة المصرية عرض لها مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، والذي شاركت به بعد نجاح الجزء الأول من العمل.

«البيت الكبير» بطولة سوسن بدر، لوسي، دنيا المصري، مجدي كامل، طارق صبري، وعدد كبير من النجوم، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.