“الداخلة” لـ دنيا بطمة تحقق هذا الرقم بوقت قصير

حققت اغنية ”الداخلة” التي طرحتها الفنانة المغربية ”دنيا باطمة”، على موقع يوتيوب وعلى الاذاعات المغربية نجاحًا كبيرًا، واستطاعت الاغنية أن تحوز على محبة الجمهور المغربي، وتحقق انتشارًا واسعًا حيث تجاوزت النصف مليون مشاهدة في ظرف وجيز.

وكانت دنيا باطمة طرحت أغنيتها الوطنية الداخلة تزامناً مع الذكرى 20 لعيد العرش المجيد وكذلك لتولي جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. وتغنت باطمة بمدينة الداخلة جوهرة الصحراء المغربية، حيث أبرزت جمالها الخلاب، ومناظرها الطبيعية الساحرة ورمالها الذهبية، وتاريخها العريق وتشبت اهلها بالبيعة للأسرة العلوية الشريفة.

وتقدمت الفنانة دنيا باطمة في الفيديو بتهنئة للملك محمد السادس، حيث كتبت أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ”، وأضافت باطمة بعد إصدارها لأغنية الداخلة بقولها: “أفتخر بكل عمل وطني أقدمه ‘المغرب مغربنا’ عمل لن يتكرر لازال راسخ في ذهن كل المغاربة داخل وخارج ارض الوطن وينظم الى قائمة الابداع عمل ‘بشارة خير’ وألان كذلك الإبداع في الكلمة واللحن والتوزيع في عمل ‘الداخلة’ والقااااادم أجمل .

صاغ كلمات أغنية الداخلة الشاعر الغنائي نبيل جاي وتوزيع وألحان محمد الشرابي وإنتاج محمد بوصفيحة، والإشراف الفني لشركة الترك للإنتاج الفني.

وتقول كلمات:

مرحبا بيكم يا وني

كل من جا وشافني يعشقني

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يصبح قلبو بيا ولهان

جوهرة الصحرا والكثبان

ولا تكذب تعالا في احضاني

نتحداك ما تقد تنساني

حكايتي قصة حب من زمان

الداخلة داخلة في عماق الوجدان

نقولها ومللي بلسان حساني