بالفيديو- هبة طوجي وحيدة في “انت حبيبي”

على قناتها الرسميّة عبر موقع يوتيوب، طرحت النجمة المميزة هبة طوجي فيديو كليب اغنيتها “انت حبيبي”، التي تأتي ضمن البومها “هبة طوجي ٣٠”، حيث حمل الكليب توقيع المخرج نادر موصللي.

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الاغنية جاءت باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات غدي الرحباني، الحان وتوزيع اسامة الرحباني. واللافت أن الفيديوكليب ضم هبة وحدها دون أي شخصية او مكوّن اضافي، وهو امر قلّ ما نراه في الفيديوكليبات التي يطرحها معظم النجوم، اذ يحرص البعض على وجود بطل “وسيم” وعناصر أخرى تغني الفيديو كليب والقصة التي يطرحها، اما هبة فقد أغنت بمفردها وبصوتها العذب واطلالتها المميزة في هذا الفيديو، كما نجحت في جذب المتابعين لمشاهدته وتناقله عبر المنصات الاجتماعيّة.

الى ذلك، فقد عبّر جمهورها عن حبّهم الكبير لطوجي وللفن الراقي الذي تقدّمه، اذ اجمعوا على انها الفنانة الافضل في ايصال الاحساس الحقيقي عبر اغنياتها، متمنين لها النجاح في كافة اعمالها ومشاريعها المستقبلية.