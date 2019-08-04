الفنان حمادة هلال يحيى حفلا فى السعودية



يحيى المطرب حمادة هلال حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية فى الأيام المقبلة بجدة ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم حمادة خلال الحفل منها "أشرب شاى، وتعالالى، ومش أى حد يقولك عنى كلام تصدق، والأيام، ودايما دموع، وعايزين عزة".

من ناحية أخرى يستعد حمادة لطرح أغنية جديد إلا أنه تكتم على اسمها وتفاصيلها، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الفترة المقبلة.

يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" والتى شارك فى بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.

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