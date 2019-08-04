إيمي سمير غانم تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة لفتت بها أنظار متابعيها عبر انستجرام. وظهرت إيمي سمير غانم فى الصورة بفستان أسود طويل واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ. وتفاعل عدد كبير من متابعى إيمى سمير غانم مع الصورة معلقين "ما شاء الله عليكى , احلى ايمى , الحب كله , الجميلة". قد يهمك أيضا: Advertisements إيمي سمير غانم وحسن الرداد يكشفان سرًّا عن بداية علاقتهما ايمي سمير غانم تخوض سباق رمضان بمسلسل "سوبر ميرو"

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