كارول سماحة تنشر الملصق الدعائي لفيلمها

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""الخليج 365"" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة الملصق الدعائي لفيلمها السينمائي الجديد “بالصدفة” عبر حسابها الخاص على “تويتر”. وهي تشارك في بطولته مع مواطنها الممثل بديع أبو شقرا. علماً أنه سينطلق في صالات السينما ابتداء من 26 يوليو المقبل، وهو من كتابة كلوديا مارشيليان واخراج باسم كريستو.

وتلعب "سماحة" في تجربتها السينمائية الأولى دور إمرأة تعاني من مشاكل متعددة. علماً أنها خاضت تجرية التمثيل مسبقاً في مسلسلها التلفزيوني “الشحرورة” الذي جسدت فيه شخصية الاسطورة الراحلة صباح.

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