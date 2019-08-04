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""الخليج 365"" من بيروت: تضامنت فرقة Within Temptation الهولندية مع فرقة "مشروع ليلى" معلنة عزوفها عن تقديم حفلها الذي كان مقرراً عشية السابع من شهر أغسطس الجاري في مهرجانات بيبلوس الدولية. وذلك في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أشارت فيه إلى أن "حفل "مشروع ليلى" ألغي بعد تهديدات أمنية، ويبدو أن السلطات اللبنانية لم تستطع التدخل لمنحهم الحق بإحياء الحفل بسلام. لذلك نأسف لإبلاغكم بإلغاء حفلنا في مهرجانات بيبلوس الدولية، تضامنا مع مشروع ليلى ودعماً لحرية التعبير".
يشار إلى أن لجنة مهرجانات جبيل كانت قد ألغت حفل مشروع ليلى بعد ضغوطات دينية وتهديدات كنسية باللجوء إلى القضاء وأمنية من مسيحيين متشددين عارضوا إقامة الحفل لاتهام أفراد الفرقة بازدراء الاديان.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة With Temptation تُلغي حفلها في جبيل تضامناً مع "مشروع ليلى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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