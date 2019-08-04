يارا تتسلم الدرع الذهبي لمليون متابع على YouTube

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""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانة يارا بوصول عدد متابعيها على "YouTube" إلى مليون. حيث أُقيمَ لها لقاءً تكريميا في مقر شركة "Music Is My Life" وسُلِّمَت جائزة الدرع الذهبي.

ولقد عبّرت عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز مشيرةً إلى أن الرقم على "YouTube" حقيقي بحيث لا يمكن شراء أعداد متابعين عبر هذا التطبيق.

والمُلفِت أن الجائزة قُدِّمَت لها بطريقةٍ طريفة عبر مهرّج خرج من علبة هدية وفاجأها بالتروفي المليوني، فيما أهدت الجائزة لمتابعيها شاكرة محبتهم واهتمامهم. وقالت سعيدة جداً فأكثر ما يهمني هو وصول أعمالي لأكبر عدد ممكن من المتابعين. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.