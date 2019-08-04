شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لصناع مسرحية "سحر الأحلام" على البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد صناع العرض الغنائي الاستعراضي "سحر الأحلام" برئاسة المخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنونا لشعبية والاستعراضية، مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد على مسرح البالون بالعجوزة بحضور نجوم وصناع العرض، منهم، الفنان مجدي فكرى، الفنانة إيناس مكي، نيفين رفعت، رضا رمزى، عبد العاطى صالح، محمد عنتر، أمنية فتحي، ياسر حسن، محمد عاشور.

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العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، تدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، والتى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة وعلى مختلف المجالات بصفة عامة .

"سحر الأحلام "البطولة للفنانين" مجدي فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أشعار كوثر مصطفي، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور ابراهيم الفوى، مخرج منفذ سامى المصرى،مخرج مساعد حسام الخضري تأليف وإخراج دكتور حسام عطا.