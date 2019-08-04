شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أحمد حلمى عجوز فى البرومو الأول لفيلمه "خيال مآته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم احمد حلمى البرومو الأول لفيلمه الجديد "خيال مآته" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى، وظهر حلمى فى البرومو الذى لم يتخطى 30 ثانية فى شخصية رجل عجوز خاصة وأن حلمى يجسد فى العمل أكثر من شحصية.

فيلم "خيال مآته" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفى لبيب، ومن المقرر ان تطرح الشركة الأفيش الدعائى للفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة، اضافة إلى طرح البرومو الرسمى قبل نهاية الأسبوع الجارى

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ويعود أحمد حلمى بـ"خيال مآته" إلى السينما بعد غياب عامين حيث قدم آخر أفلامه "لف ودوران" عام 2016 وشارك فى بطولته دنيا سمير غانم، صابرين، بيومى فؤاد، جميلة عوض، انعام سالوسة، ميمى جمال، ياسر الطوبجى، وتأليف منة فوزى وإخراج خالد مرعى.