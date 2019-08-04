شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب فى المقطم من أجل تصوير "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده بفيلم "لص بغداد" مساء اليوم بمنطقة المقطم والفيلم من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضى هما مسلسلي "لمس أكتاف" مع ياسر جلال بالإضافة إلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز كما ظهر كضيف شرف فى أكثر من عمل آخر.