في روما فستان مارجوت روبي من Dries Van Noten وساعتها بتوقيع Richard Mille

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية مارجوت روبي بأنها تسعي دائما للظهور بإطلالات براقة و هو ما اثبتته خلال حضورها العروض الخاصة لأهم الأفلام وبالمهرجانات الكبري.

خطفت مارجوت روبي ذات الـ ( 29 عام ) الانظار نحوها بأناقتها الخاطفة للأذهان و ذلك العرض الأول لفيلم " Once Upon a Time in Hollywood " والذي اقيم في سينما أدريانو في روما بإيطاليا ، حيث ارتدت مارجوت فستان طويل باللون الاصفر من مجموعة تصميمات " Dries Van Noten " ، بينما اختارت ساعة اليد التي ارتدتها من " Richard Mille "

يذكر أن أحداث فيلم " Once Upon a Time in Hollywood " تدور فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.









