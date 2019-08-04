شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات إيرادات فيلم Once Upon a Time in Hollywood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد صراع شباك التذاكر هذا الأسبوع، هبوط حاد لمؤشرات إيرادات فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بنسبة 44% بعد تحقيقه ما يقارب الـ 23 مليون دولار نهاية الأسبوع الأول من عرضه، بالرغم من تحقيقه 41 مليون دولار فى الافتتاحية الاولى.

وبحسب صحيفة "فاريتى"، فان من أسباب تراجع مؤشرات إيرادات بعض الافلام هذا الأسبوع هو دخول عرض فيلم Hobs & show، فى سباق شباك التذاكر بعد تحقيق 57 مليون دولار فى افتتاحيته الأولى.

يذكر أن فيلم Once Upon A Time In Hollywood تدور احداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو دي كابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.