خاص| محمد ثروت يكشف حقيقة خلافه مع الجهة المنتجة لمسلسل "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفى الفنان محمد ثروت وجود أي خلاف بينه وبين الجهة المنتجة لمسلسل "اللعبة" بسبب مستحقاته المالية عن العمل.

قال ثروت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه سعيد بالتعامل مع الجهة المنتجة للمسلسل، فهي من الشركات المحترمة في سوق الدراما".

وتابع أنه انتهى من تصوير دوره في "اللعبة"، الذي يقدم خلاله دور جميل جمال ضمن الأحداث الدرامية، مؤكدًا أنها تجربة كانت بالنسبة له أشبه برحلة :"كنت مبسوط جدًا بالعمل مع شيكو وهشام ماجد أصحابي من البداية قبل هذا العمل، وعملنا شغل حلو جدًا مع بعض".

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وأضاف أن الجهة المنتجة لم تحدد موعد عرض المسلسل على القنوات الفضائية، وكان هناك "كلام" على عرضه في رمضان المقبل.

وعن تعاونه مع المخرج معتز التوني، قال: "مش أول مرة أشتغل مع معتز التوني في أعمال درامية، وهو مخرج محترم جدًا وفاهم في الكوميديا بتاعته كويس جدًا"، وكنت مبسوط بالعمل معه".

تدور أحداث مسلسل "اللعبة" في إطار كوميدي حول مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض للعديد من المغامرات، ويشارك في بطولته شيكو وهشام ماجد البطولة إلى جانب مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ومن إخراج معتز التوني.