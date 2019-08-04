سميرة سعيد عفوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة المغربية سميرة سعيد جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "سميرة" خلال الصور بالإطلالة أنيقة ومميزة، أظهرت رشاقتها ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن المطربة سميرة سعيد تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المُقرر طرحه خلال صيف 2019.

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