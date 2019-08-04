صورة- أحدث ظهور لـ"علي" نجل محمد رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة جديدة له برفقة ابنه "علي"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وظهر "رمضان وابنه"، في الصورة التي التُقطت على طريقة "السيلفي"، وعلى الرغم أن عائلة رمضان قليلة الظهور، لكنه يحرص على مشاركة جمهوره بصور لنجله.
احتفت مجلة "enigma" العالمية، بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، في حفل ضخم أقيمت فعالياته، مساء الخميس الماضي، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكُرم "رمضان"، في الحفل ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.
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