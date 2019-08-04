بالفيديو.. أحمد حلمي يكشف عن برومو "خيال مآتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف الفنان أحمد حلمي عن البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "خيال مآتة"، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل. ونشر حلمي البرومو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "فيلم خيال مآتة- العيد الكبير ٢٠١٩- أتمنى من كل قلبي أنه يعجبكوا- يا رب". فيلم "خيال مآتة" يقوم ببطولته عدد من النجوم من بينهم أحمد حلمي ومنة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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