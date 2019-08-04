أحمد صلاح حسني يعلق على حادث تكساس الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني عن استيائه من الحادث الإرهابي الذي وقع في مركز للتسوق بمدينة باسو بولاية تكساس الأمريكية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب أحمد صلاح في تغريدة له: " الاٍرهاب في كل العالم لكن في مصر الإضاءة مش عارف بتزيد ليه،لا للإرهاب نعم للسلام".

وأسفر الحادث الذي استغرق عدة ساعات، عن سقوط 20 قتيلًا و40 جريحًا في إطلاق نار نفذه شاب أمريكي في مركز للتسوق بمدينة باسو بولاية تكساس الأمريكية، فيما وصفه دونالد ترامب بأنه "فعل بغيض".