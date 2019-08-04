بالصور.. العناية الإلهية تُنقذ نجل أحمد شيبة من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طمأن محمود، نجل الفنان أحمد شيبة، متابعيه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، على حالته الصحية، بعدما تعرض لحادث سير مروع، أدى إلى إصابته بعدة جروح.

ونشر "شيبة" صورًا للسيارة التي كان يستقلها، وبدت محطمة كليًا، وعلق عليها: "شكرًا لكل واحد اتصل بيا يطمن، أنا مش عارف إيه اللي حصل، لكن العربية تنقلب بيا 6 مرات، وأطلع منها كده؟ فأنا لو فضلت أقول الحمد الله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش كفاية".

واستقبل "شيبة" خبر تعرض نجله لحادث أثناء إحياء إحدى الحفلات، وهو ما دفعه لترك الحفل والانتقال مسرعًا إلى المستشفى للاطمئنان عليه.