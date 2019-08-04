هاني شاكر لـ"وليد توفيق": "هذا ليس بالغريب عليك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
وجه نقيب الموسيقيين- المطرب هاني شاكر- رسالة شكر لصديقه المطرب وليد توفيق، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر هاني شاكر صورة له بجانب وليد توفيق، وكتب: "أخي الحبيب الفنان الكبير وليد توفيق، كل الشكر والتقدير على تهنئتك لي وهذا ليس بالغريب عليك، فأنت دائمًا صاحب فضل وصديقٌ عزيزٌ أعتز به كثيرا".
كان اللبناني وليد توفيق قد هنّأ المطرب هاني شاكر، بفوزه بمنصب نقيب المهن الموسيقية، للمرة الثانية.
يذكر أن الفنان هاني شاكر فاز بمنصب نقيب الموسيقيين المصريين للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت الـ70% أمام منافسه الوحيد مصطفى كامل.
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