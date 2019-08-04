تراند اليوم : لدعم المثلية الجنسية.. فنانة شهيرة تتزوج صديقتها عارضة الأزياء...

لدعم المثلية الجنسية، أقدمت فنانة شهيرة على الزواج من صديقتها عارضة الأزياء بشكل رسمي.
وتزوّجت عارضة الأزياء العالميّة كارا ديليفين، 26 عامًا، من حبيبتها الممثلة آشلي بينسون، 29 عامًا، في مدينة لاس فيغاس، وذلك بحسب ما نقلته مجلّة The Sun On Sunday.
واستوحت العروستان ثيمة الحفل من إلفيس بريسلي، ووصلت تكلفته إلى 300 دولار فقط. ومن الضّيوف المشاهير الذين حضروه كانت تشارليز ثيرون، والأخوة جوناس، وصوفي تيرنر.
وفي حِوار مع مايكل كيلي، مالك الكاتدرائية التي أقيم فيها الزّفاف، قال: "لقد كانتا مُتّأكّدتان مما تفعلانه، ومُتأكّدتان ماذا تعنيان لبعضهما البعض".
واسطرد قائلًا: "وكانَ واضحًا تكريسهما لبعضهما، وكانت الابتسامات العريضة تُغطّي وجهيهما، ويُمكنك أن ترى مدى جدّيتهما فيما كانتا تفعلانه، لكنّهما استمتعتا بالأمر، فقد أرادتا الحفل أنْ يكون بسيطًا وهادئًا وسهلًا".
وعن أزيائهما في حفل الزّفاف، ارتدت الفتاتان إطلالاتٍ سوداء لا بيضاء، وحملت آشلي باقة العروس، ومن ثمّ خضعتا لجلسة تصوير بسيارة زفافهما الورديّة من نوع كاديلاك. وبعد الزّفاف، لم تقضِ الفتاتان ليلتهما بالاحتفالات الصّاخبة، بل عادتا لغرفتهما في الفُندق.
يُشارُ إلى أنّه أثيرت شائعات ارتباط كارا بآشلي في رحلتهما الأخيرة إلى فرنسا، عندما شوهدتا وهما ترتديان خاتميّ الزّواج في أصبعيهما.