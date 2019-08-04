فن ومشاهير

تراند اليوم : منة فضالي تنشر صور جريئة بملابس شبه عارية..والجمهور: فضيحة...

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نشرت الفنانة المصرية منة فضالي، صور جديدة عبر حسابها على "تويتر" وهي على شاطئ البحر بملابس شبه عارية، وهو ما اعتبره متابعون فضيحة جديدة.
وظهرت منة فضالي بملابس جريئة، حيث دأبت في الفترة الأخيرة على إثارة الجدل حولها بسبب ملابسها.
وهاجم رواد مواقع التواصل الفنانة بسبب تعمدها إثارة الجدل واستعراض جسدها العاري بشكل لا يتفق مع تقاليد المجتمع، فيما اتهمها آخرون بأنها تحاول تقليد من حصلوا على شهرة واسعة وأصبحوا حديث السوشيال ميديا بسبب ملابسهم الفاضحة.

— Menna Fadali (@MennaFadali)
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