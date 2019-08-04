تراند اليوم : فيديو| فنان خليجي يظهر للمرة الأولى بعد إصابته بأزمة صحية...

ظهر الفنان الإماراتي سلطان النيادي في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمرة الأولى بعد تعرضه لوعكة صحية قبل 3 أيام أدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج بأبو ظبي.

وطمان النيادي، جمهوره قائلاً: "ما قدرت أرد عليكم، لكني أطمئنكم أني بخير وسهالة وإن شاء الله طاهر ونتلاقى إن شاء الله، تحياتي لكم جميعًا".

كما ظهر النيادي في مقطع آخر برفقة الفنان الكويتي طارق العلي وعدد من الوجوه الفنية على مأدبة طعام، منهم الفنان والمخرج السوري عارف الطويل.

— جابر عبدالله (@J_mindpilot)