بالفيديو.. فادي كريم يطرح كليب "خطفت القلب معاك"

طرح المطرب الشاب فادي كريم، اغنيته الجديدة "خطفت القلب معاك" تحت إدارة المخرج التونسي عبده دربال، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك. الرسمية عبر موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك. الأغنية من كلمات وألحان رضا شعير، توزيع مختار الكبسي، إنتاج شركة eagle star التصوير تم في القاهرة على مدار خمسة أيام، وتدور قصته عن قصة حب بين تونسي وفتاة مصرية وأنتهائها بالزواج. توزيع مختار الكبسي، إنتاج شركة eagle star التصوير تم في القاهرة على مدار خمسة أيام، وتدور قصته عن قصة حب بين تونسي وفتاة مصرية وأنتهائها بالزواج.

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