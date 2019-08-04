الليلة.. ريهام سعيد تعود لبرنامج "صبايا" بعد انتهاء أزمتها المرضية

تعود الإعلامية ريهام سعيد، لتقديم برنامجها "صبايا"، مساء اليوم الأحد، الذي يذاع على قناة الحياة، وذلك بعد توقف دام لمدة

شهر بسبب ظروف مرضها.

يشار إلى أن برنامج "صبايا مع ريهام"، يذاع يومي الأحد

والإثنين من كل أسبوع على قناة الحياة في العاشرة مساءً.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد مرت بأزمة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، جراء إصابتها ببكتيريا في الوجه.