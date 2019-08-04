أصالة تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية نهاية أغسطس

تستعد المطربة أصالة، لإحياء حفل غنائي ضخم في السعودية، ضمن فعاليات موسم الطائف، وذلك يوم 28 من شهر أغسطس الجارى.
من المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن الفنانة السورية تستعد أيضًا لإحياء حفل غنائي في لندن يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجارى، في أحد الفنادق الشهيرة هناك، ويشاركها الحفل الفنان العراقى ماجد المهندس.
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