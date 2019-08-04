موعد طرح فيلم "خيال مآته" لأحمد حلمي

أعلن الفنان أحمد حلمي عن خوض موسم أفلام عيد الأضحي المقبل، من خلال فيلمه الجديد "خيال مآته"، كما نشر التريلر الخاص به عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر حلمي بمقطع الفيديو في هيئة رجل كبير في السن، وعلق عليه قائلًا: "فيلم خيال مآته.. العيد الكبير ٢٠١٩ .. اتمني من كل قلبي أنه يعجبكوا يارب".

يذكر أن فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة

شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، كما أنه يدور في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.