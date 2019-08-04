حواديت الأراجوز والمتفائل.. عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروض متنوعة على مسارح الدولة، اليوم الأحد، 4 أغسطس، منها مسرحية "المتفائل"، على المسرح القومي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام أمام، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، هي "30، 50، 70، 100" جنيه.

كما يُعرض على المسرح العائم الصغير بالمنيل، مسرحية "بيت الأشباح" في تمام الساعة السابعة مساءً، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

تتراوح أسعار التذاكر بين فئتين، هما "30، 50" جنيهًا، على أن يكون الدخول مجانًا لذوي القدرات الخاصة.

ويُعرض على مسرح الطليعة بالعتبة، في قاعة زكي طليمات، مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويدور العرض حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

العرض تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، شادى سرور، طه خليفة، ألحان فؤاد، حمادة شوشة، محمد ناصر، هايدى رفعت، أداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، إخراج تامر كرم، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

كما تعرض مسرحية "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، تأليف وإخراج أكرم مصطفى، وتباع التذاكر بسعر 20 جنيهًا.

وأيضَا تعرض مسرحية "أوبرا بنت عربي"، على مسرح السلام بشارع قصر العيني، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهي مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم، وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانًا ونجوم السيرك القومى، ومشاركة الحيوانات الحية أيضًا، إضافة إلى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي"، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس، وأبطال مصر من ذوى القدرات، ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني

حافظ، العرض تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي، وتترواح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات هي: " ٣٠، ٥٠ ،٧٥" جنيهًا.

أما في الإسكندرية فتُعرض مسرحية "حواديت الأراجوز" في تمام السابعة والنصف مساءً، بمقر معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب بأرض الكوته، ويستمر حتى يوم 8 أغسطس الجاري.

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عرض "حواديت الأراجوز"، تأليف راندة إبراهيم، أشعار خميس عز العرب، موسيقى خالد جودة، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، بطولة عادل خلف، محمود عامر، راندة قطب، عادل الكومي، مجدي عبيد، مصطفى عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبدالله، عادل ماضي، إخراج محسن العزب.

كما تُعرض في الأقصر مسرحية "ولاد البلد"، في الساعة التاسعة مساءً، وذلك في قصر ثقافة الطارف، ويتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

مسرحية "ولاد البلد"، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبدالسلام، هشام طارق، سهر عبدالوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.

وعلى مسرح القاهرة للعرائس تُعرض "رحلة الزمن الجميل"، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين "25 ، 35" جنيهًا.

العرض تدور أحداثه حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبداللطيف، نحت محمود الطوبجى، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

وأخيرًا على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، تعرض مسرحية "زهرة اللوتس"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتدور أحداث العرض حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس" ابنة الملك عنها وأسباب اختفائها.

المسرحية تأليف طارق مرسي، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل إبراهيم، فادي خفاجة، إخراج محمد حجاج، تُباع التذاكر بسعر 30 جنيهًا.