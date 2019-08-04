تعرف على موعد انطلاق عرض "حمام الست"

يستعد أبطال مسرحية "حمام الست"، لانطلاق العرض في ثاني أيام عيد الأضحى المقبل، وذلك على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية. بيرم التونسى بالإسكندرية. ويذكر أن "حمام الست" مسرحية كوميدية استعراضية، بطولة كل من ندى بسيونى، محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبدالله مشرف، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت، وتدور أحداثها في إطار كوميدي. كل من ندى بسيونى، محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبدالله مشرف، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت، وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

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