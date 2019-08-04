الليلة.. نداء شرارة ضيفة عمرو أديب في "الحكاية"

تحل الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج "the voice، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "الحكاية"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة "mbc مصر".
من المقرر أن تقدم نداء خلال الحلقة مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها، كما تتحدث عن مشوارها الفني، وتكشف عن الجديد لديها.
ويشار إلى أن برنامج "الحكاية" يذاعمن الجمعة إلى الإثنين من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.
يذكر أن الفنانة نداء شرارة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم ١٥ من شهر أغسطس الجاري.
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