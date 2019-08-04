الليلة.. مؤتمر صحفي لنجوم مسرحية "سحر الأحلام" على البالون

يعقد صناع العرض الغنائي الاستعراضي "سحر الأحلام" مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد، على مسرح البالون بالعجوزة، بحضور أبطال العرض، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وقطاع الإنتاج برئاسة المخرج خالد جلال يستكمل المخرج عادل عبده رئيس الإدارة

المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية نجاحات فرق البيت.

ويشار إلى أن العرض بطولة مجدي فكرى، إيناس مكي، نيفين رفعت، رضا رمزى، عبدالعاطى صالح، محمد عنتر، أمنية فتحي، ياسر حسن، محمد

عاشور، مدير المسرح محمد مصطفي، إيهاب فاروق المنسق العام للأنشطة والعروض الفنية والمهرجانات، د. أسامة زغلول مدير الفرقة القومية للموسيقي الشعبية الجهة المنتجة للعرض، تأليف الاغانى للشاعرة كوثر مصطفى، استعراضات هشام المقدم ملابس جمالات عبده ديكور إبراهيم الفو، إشراف فني د. أحمد رفعت، ألحان أحمد محيى، التأليف والإخراج للدكتور حسام عطا.