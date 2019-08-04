عمرو طنطاوي يبدأ تصوير فيلم "ريما" بستوديو مصر

بدأ المنتج عمرو طنطاوي تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "ريما"، وذلك داخل ستوديو مصر بالجيزة.

وقال المنتج عمرو طنطاوي: إنه سعيد بخوض تجربة الإنتاج للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر بعد نجاح فيلمه الأول بعنوان "يوم العرض" والذي تم طرحه في أبريل الماضي.

وكشف عمرو عن المشاهد التي تم تنفيذها خلال الأيام الأولى من تصوير فيلم "ريما" والتي جمعت الفنانة القديرة هالة فاخر والفنان إيهاب فهمي

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والفنان أحمد فتحي والطفلة ريم داخل بلاتوه الحارة الشعبية.

وأضاف عمرو: "أن الشركة طرحت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر للفيلم تظهر عليه طفلة تنظر في الأفق وبجوارها دمية لعروسة ملقاة على الأرض من خلال لمحة فنية تعكس أن الفتاة لم تعد تعيش طفولتها وأصبحت تعيش في عالم الغيب".

ويشار إلى أن فيلم "ريما"

اجتماعي تشويقي بطولة محمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، فراس سعيد، هالة فاخر، إيهاب فهمي، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، كلوديا، منى ثروت، ومن السعودية : يوسف أحمد وعبدالعزيز جميل، أما البطولة النسائية فسيتم الإعلان عنها قريبا لتكون مفاجأة للجمهور.

بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمين: بيومي فؤاد وأحمد فتحي، مستشار إعلامي محمد بدر، مدير الشركة هشام رضا، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج: صلاح حسن وكمال علي السيد، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور، إخراج معتز حسام.