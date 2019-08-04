مايا دياب جريئة بفكرة اطلالتها في سوريا ولكن..

ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان ​مايا دياب​ تعد اليوم من الفنانات اللواتي اصبحن ايقونات في عالم الموضة وهي تطرح صيحات جديدة تصبح Trend في اليوم التالي بعد ارتدائها لها.

أخيرا ظهرت مايا في حفلها بسوريا بفستان زهري فاتح، الاطلالة انيقة جدا اذا ركزنا عليها من الجزء العلوي اما الجزء السفلي فهو مستغرب قليلا اذ فيه قصات كثيرة وأفكار متخبطة حتى ان نوع القماش لم يساعد على التخفيف من حدة "العجقة" التي سببها المصمم فيه. لكن من ناحية اخرى الفكرة جديدة ولا تليق الا بمايا وبجسم مايا فهي تلفت النظر لكننا نؤكد انه بلا شك اطلالة كهذه لن تمر مرور الكرام على غيرها اذ تتطلب جسما ممشوق وانحناءات معتدلة في الاوراك حتى لا تظهر الشابة فيه وكأنها تمتلك وزنا زائدا.