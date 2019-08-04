رولا سعد بـ"دكان شلاطة" تستغل نجاح هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - بمجرد قراءتنا لإسم أغنية الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ الجديدة "​دكان شلاطة​" والتي تستعد لطرحها قريباً، يتبادر إلى أذهاننا إسم فيلم الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ "دكان شحاتة" الذي طرح منذ سنوات وحقق نجاحاً كبيراً حينها. وتساءلنا عن سبب هذا التشابه الكبير بالإسمين، وإن كان مقصوداً لإستغلال نجاح الفيلم، خصوصاً أن الأغنية باللهجة المصرية، فإن كان غير مقصود فإن ذلك غير مبرر كون إسم الفيلم متداولاً جداً ومعروفاً في مصر، فمن غير الممكن أن لا يكون القائمون على الأغنية على علم بهذا التشابه، وإن كانوا على علم فهنا المصيبة الأكبر.

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